Путин заявил, что Россия смогла ответить на сложнейшие вызовы

Россия в 2024 году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, передает РИА Новости.

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем», — сказал глава государства.

Путин отметил, что стране еще предстоит решить многие вопросы. Тем не менее, ее граждане могут гордиться проделанной работой, которая стала общим достоянием и надежной основой для развития, подчеркнул президент.

Глава государства обратился к гражданам России из Кремля. Первыми поздравления Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где разница во времени с Москвой составляет девять часов.

Несколькими часами ранее Путин поручил кабинету министров страны обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Задаче будет отведена приоритетная роль в процессе формирования федерального бюджета до 2030 года.

Ранее Путин назвал приоритетную цель России.