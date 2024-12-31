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Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Си Цзиньпин направил Путину поздравление с Новым годом
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравление с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравлениями с Новым годом», — отмечается в заявлении телевидения.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму Путину, в которой пожелал «братскому российскому народу» и военным «отважной российской армии», чтобы 2025 год стал годом «победы над неонацистами», и достижения «великой победы». Он также назвал главу российского государства «самым близким другом и товарищем» и выразил готовность укреплять стратегическое партнерство между Северной Кореей и Российской Федерацией.

Владимир Путин поздравил некоторых руководителей европейских стран с Рождеством и Новым годом. Среди них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Путин не поздравил Байдена с Новым годом.

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