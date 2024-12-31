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В ЕС заявили, что готовы к остановке поставок газа через Украину

Представитель ЕК Итконен: ЕС готов к остановке поставок газа через Украину
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Shutterstock

Еврокомиссия заявила, что европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, включая Словакию. Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что прекращение поставок с 1 января ожидаемо, и ЕС подготовился к этой ситуации. По ее словам, Еврокомиссия более года работает в координации с членами ЕС над подготовкой к прекращению транзита газа и обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо 30 декабря заявил, что ущерб Европейского союза от прекращения Украиной транзита газа в Европу будет примерно в 30 раз больше потерь России.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 по московскому времени), так как пятилетний контракт истекает.

Через несколько дней Роберт Фицо пригрозил украинскому правительству серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства. Позже Фицо допустил возможность остановки поставок электроэнергии Украине, в которой она остро нуждается.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.

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