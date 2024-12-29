Стало известно об альтернативных способах транзита газа в Европу

Словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по закупкам газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, предполагается, что SOCAR может закупать газ у России, после чего осуществлять поставки европейским покупателям.

Как пишет Bloomberg, SPP и оператор Eustream, а также венгерская MOL и ряд компаний из Австрии и Италии обратились с просьбой к Украине не отказываться от транзита российского газа. Речь идет о 15 миллиардах кубометров газа в год. По информации агентства, именно столько идет транзитом через Украину.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не собирается продлевать транзит российского газа.

В свою очередь глава правительства Словакии Роберт Фицо пригрозил украинскому правительству серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 по московскому времени), так как пятилетний контракт истекает.

Ранее Сийярто задал вопрос Западу об энергосотрудничестве с Россией.