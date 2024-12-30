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Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину

Фицо: ущерб ЕС от прекращения транзита газа через Украину в 30 раз превысит потери РФ
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Radovan Stoklasa/Reuters

Ущерб Европейского союза (ЕС) от прекращения Украиной транзита газа в Европу будет примерно в 30 раз больше потерь России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает телеканал Markiza.

«Ущерб, причиненный РФ решением киевских властей прекратить транзит газа, будет составлять только около €2 млрд, то есть приблизительно лишь 3% от всех финансовых потерь, причиненных 27 государствам — членам ЕС», — заявил глава словацкого правительства.

Фицо отметил, что в Европе на фоне прекращения транзита газа через Украину произойдет значительное повышение цен на топливо. Ущерб для стран Евросоюза будет составлять от €60 млрд до €70 млрд. Премьер Словакии подчеркнул, что эту сумму заплатят в первую очередь домохозяйства и отрасли экономики европейских стран.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации. Но несмотря на это Москва компенсирует их благодаря последующему мощному повышению цен на газ. Кроме того, РФ может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Греции назвали последствия отказа от российского газа.

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