Украина остановит транзит российского газа с Нового года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 мск), так как пятилетний контракт истекает. Об этом сообщает «Страна.ua».

«На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года», — заявил он.

По его словам, в 07:00 транзит «физически будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения».

Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что если Киев не разрешит транзит газа через территорию Украины в Европу, то может возникнуть серьезный конфликт. Он напомнил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение Украины к Словакии. Глава правительства добавил, что поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

Ранее Фицо предостерег Европу от «пересохших газопроводов» и признал, что ему нравятся русские.