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Юристы президента Южной Кореи отреагировали на ордер на его арест

Юристы корейского президента Сок Ёля считают ордер на его арест недействительным
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Ints Kalnins/Reuters

Юристы временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ордер на его арест является незаконным и недействительным. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Они указали на то, что ордер, выданный следственным органом, не имеющим права на расследование этого преступления, нарушает закон. По их мнению, ордер должен был выдать другой суд в соответствии с прецедентами.

31 декабря стало известно, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест Юн Сок Ёля.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты парламента Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент. Представители интересов Юн Сок Ёля заявляли о намерении 27 декабря принять участие в первых предварительных слушаниях конституционного суда по делу об импичменте президента.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Южную Корею организовать «Игру в кальмара» для чиновников.

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