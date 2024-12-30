Полиция обратилась в суд за ордером на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Объединенная следственная группа попросила суд в Сеуле выдать ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщили в Управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, передает ТАСС.

Соответствующее заявление было подано 30 декабря. Членами объединенной следственной группы являются представители управления, полиции и министерства обороны, которые расследуют обстоятельства введения главой государства военного положения, подозревая его в этой связи в организации мятежа.

29 декабря Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих по делу о мятеже. Согласно юридической практике, третья повестка считается последней перед подачей заявления на ордер на арест.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты парламента Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су.

27 декабря депутаты парламента Южной Кореи объявили ему импичмент.

Ранее Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства.