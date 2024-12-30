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В Грузии показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили

В Тбилиси митингующие показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили
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Zhong Zhong/Global Look Press

Протестующие в Тбилиси после вступления экс-футболиста Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии показали красные карточки. Об этом сообщается в Telegram-канале News Georgia.

Акцию протеста сначала организовали у резиденции главы государства, а затем митингующие направились к зданию парламента страны.

МВД Грузии сообщило, что во время акции протеста в центре Тбилиси полиция задержала шесть человек. Основанием для задержания митингующих стали административные правонарушения, уточнили в ведомстве.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск о признании прошедших парламентских выборов неконституционными. Суд его не принял.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее Зурабишвили покинула Президентский дворец после инаугурации Кавелашвили.

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