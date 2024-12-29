«Я остаюсь с вами»: Зурабишвили покинула Президентский дворец после инаугурации Кавелашвили

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказывалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать Президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим. Несколько тысяч сторонников встретили ее аплодисментами и направились к зданию парламента. Что известно о смене власти в Грузии — в материале «Газеты.Ru».

Зурабишвили сдала дворец

В середине декабря в Грузии состоялись парламентские выборы. Впервые в истории главу государства выбирали не все граждане, а коллегия выборщиков из 300 человек. В нее входили члены высших представительных органов парламента, а также представители политических партий в соответствии с установленными ЦИК квотами.

Единственным кандидатом оказался Михаил Кавелашвили — выдвиженец от правящей партии. Он в итоге и стал президентом, набрав 224 голоса, однако действующая на тот момент глава государства Саломе Зурабишвили отказалась признавать его легитимность и заявила, что не покинет Президентский дворец. Она также настаивала на назначении новых парламентских выборов, ведь состоявшиеся осенью, по ее мнению, тоже были нелегитимными. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил Зурабишвили, что ее могут силой заставить покинуть дворец. Грузинское законодательство предусматривает уголовное преследование тех, кто незаконно занимает государственные должности. Кобахидзе выразил надежду, что до этого все же не дойдет.

Полномочия Зурабишвили официально истекли 29 декабря. В итоге перед инаугурацией Кавелашвили она согласилась сделать это, но с оговорками.

«Шесть лет назад я дала клятву на конституции в отношении верности страны и вашей верности, поэтому я здесь. Моя верность не изменится, буду я во дворце или вне дворца <…> я остаюсь с вами, с народом», — обратилась она к своим сторонникам, собравшимся у здания Президентского дворца.

Она покинула дворец, но добавила, что будет и впредь бороться за проведение новых парламентских выборов. Процесс инаугурации Михаила Кавелашвили она назвала «пародией» и добавила, что «мы ничего не боимся». По словам Зурабишвили, уйдя с поста, она забрала с собой «легитимность и флаг».

Сторонники оппозиции поддержали бывшего президента, после чего направились к зданию парламента. На улицы Тбилиси вышли около трех тысяч человек, также не признающих результаты парламентских и президентских выборов. Демонстранты перекрыли проспект Руставели и показали Михаилу Кавелашвили «красную карточку», намекая на спортивное прошлое нового главы государства. Ситуация в грузинской столице остается спокойной, силовики внимательно следят за происходящим.

Кавелашвили вступил в должность

Церемония инаугурации началась в здании парламента в 10 часов по местному времени. Трансляцию вели в прямом эфире на сайте законодательного органа. Михаил Кавелашвили произнес торжественную клятву.

Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества. Михаил Кавелашвили президент Грузии

После этого прозвучал гимн Грузии.

Что известно о новом президенте

Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Болниси. Политикой занимается с 2016 года (тогда он вступил в «Грузинскую мечту»), однако больше известен как выдающийся грузинский футболист.

Его спортивная карьера началась на родине, где он играл с 1987 по 1995 год (выступал в том числе за «Динамо» из Тбилиси). После этого перебрался в Россию, во владикавказскую «Аланию», которую тогда тренировал Валерий Газзаев. В первый же год команда выиграла чемпионство, прервав гегемонию московского «Спартака», а сам Кавелашвили, проведя успешный сезон, отправился в Англию. Там на протяжении нескольких лет он играл за «Манчестер Сити», потом выступал в чемпионате Швейцарии (где тоже становился чемпионом страны), в 2004-м возвращался в «Аланию», а карьеру завершил в 2006 году в составе «Базеля».

«Шанс сыграть по-настоящему». Что известно о новом президенте Грузии Кавелашвили Избранным президентом Грузии стал экс-футболист владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили. Он был... 14 декабря 19:39

В 2022 году Кавелашвили и еще двое депутатов формально отделились от «Грузинской мечты» и создали общественную организацию «Сила народа», отличающуюся более жесткой антизападной позицией. Парламентарии от этого движения готовили законопроект об иноагентах. В 2024-м «Силу народа» преобразовали в партию, на парламентских выборах она выступала в коалиции с «Грузинской мечтой».

Ее лидер, предприниматель Бидзина Иванишвили выдвинул кандидатом в президенты от правящей партии именно Михаила Кавелашвили. По мнению бизнесмена, политик сумеет «полностью восстановить достоинство, временно отнятое у института президента».

Михаил Кавелашвили дважды был женат. От первого брака у него есть сын Георгий (1989 года рождения), позже спортсмен женился на Тамаре Багратиони. Она родила ему троих детей — двух дочерей и сына.