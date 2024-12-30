Полиция задержала шестерых протестующих в центре Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании на акции протеста в Тбилиси шести человек

Во время акции протеста в центре Тбилиси полиция задержала шесть человек. Об этом сообщает грузинское МВД.

В ведомстве уточнили, что основанием для задержания митингующих стали административные правонарушения. Вскоре участников акции отпустили.

29 декабря сторонники оппозиции продолжили протестовать, переместились от дворца президента Грузии к парламенту и перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

Первая волна протестов началась в Грузии после парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Она получила в парламенте 89 мандатов из 150. Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этом фоне подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии началась вторая волна протестных акций после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее восемь стран Европы призвали Грузию провести перевыборы.