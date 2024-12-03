Суд в Грузии не принял иск Зурабишвили о статусе парламентских выборов

Конституционный суд Грузии не принял в производство иск президента страны Саломе Зурабишвили о признании прошедших 26 октября парламентских выборов неконституционными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз инстанции.

«Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски №1848 (иск Зурабишвили. — «Газета.Ru») и №1849 (иск оппозиции. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит.

1 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. К ним до этого призывал Европарламент. По мнению евродепутатов, они должны пройти в течение года с пристальным международным наблюдением для обеспечения «подлинной справедливости и прозрачности процесса».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент Грузии, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее премьер Кобахидзе заявил, что президенту Грузии придется покинуть свой дворец.