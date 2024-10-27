Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили о начале протестов после выборов с 27 октября

Хоштария: оппозиция в Грузии заявляет о начале протестов после выборов

close
Irakli Gedenidze/Reuters

Оппозиционная «Коалиция за перемены» не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Об этом заявила один из лидеров партии Элене Хоштария, передает ТАСС.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным, они начнутся с завтрашнего (27 октября. — «Газета.Ru»), — сказала Хоштария на брифинге.

Незадолго до этого лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявила, что не признала итоги выборов в Грузии. Также итоги выборов не признала партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися.

Ранее к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси прибыли автобусы полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами