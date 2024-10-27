В Грузии заявили о начале протестов после выборов с 27 октября

Оппозиционная «Коалиция за перемены» не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Об этом заявила один из лидеров партии Элене Хоштария, передает ТАСС.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным, они начнутся с завтрашнего (27 октября. — «Газета.Ru»), — сказала Хоштария на брифинге.

Незадолго до этого лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявила, что не признала итоги выборов в Грузии. Также итоги выборов не признала партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися.

Ранее к зданию правительства Грузии в центре Тбилиси прибыли автобусы полиции.