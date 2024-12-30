Лавров объяснил, почему Асад допустил смену власти в Сирии

Лавров: Асад не смог справиться с социальными проблемами в Сирии

Ситуация в Сирии получила стремительное развитие из-за неспособности бывшего президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в республике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность прежнего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликта», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что также на ситуацию повлияли действия США. По его словам, Вашингтон «фактически оккупировал» северо-восточный регион Сирии, который богат природными ресурсами. Также правительство Штатов оказывало санкционное давление на Дамаск, отметил министр.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в России узнали о намерении США и Британии не допустить стабилизации в Сирии.