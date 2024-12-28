Уходящая администрация президента США Джо Байдена и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада не хотят допустить стабилизации ситуации в арабской республике. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

По данным СВР РФ, в более широком плане Вашингтон и Лондон ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.

В США и Великобритании исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь своей геополитической цели — обеспечить свое продолжительное по времени доминирование в ближневосточном регионе на основе концепции «порядка, основанного на правилах», отметили в СВР РФ. Там же заметили, что планам западных стран препятствует присутствие российских военных на Средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее серьезным фактором стабильности на Ближнем Востоке.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее свергнувшая Асада группировка провела в Дамаске военный парад.