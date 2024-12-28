Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России узнали о намерении США и Британии не допустить стабилизации в Сирии

СВР РФ: администрация Байдена и Британия не хотят стабилизации в Сирии
close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Уходящая администрация президента США Джо Байдена и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада не хотят допустить стабилизации ситуации в арабской республике. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

По данным СВР РФ, в более широком плане Вашингтон и Лондон ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.

В США и Великобритании исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь своей геополитической цели — обеспечить свое продолжительное по времени доминирование в ближневосточном регионе на основе концепции «порядка, основанного на правилах», отметили в СВР РФ. Там же заметили, что планам западных стран препятствует присутствие российских военных на Средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее серьезным фактором стабильности на Ближнем Востоке.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее свергнувшая Асада группировка провела в Дамаске военный парад.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами