Президент Кипра объяснил, как отразится укрепление отношений с США на контакты с РФ

Христодулидис: укрепление отношений Кипра и США не направлено против РФ

Укрепление отношений Кипра и США не направлено против России. Об этом заявил президент островного государства Никос Христодулидис в интервью газете Phileleftheros.

«Мы не действуем таким образом, чтобы наши отношения с американцами оборачивались против русских. Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?» — сказал глава государства.

Христодулидис добавил, что власти Кипра заинтересованы в конструктивных отношениях со всеми странами-членами Совета Безопасности ООН. По его словам, приоритетом Никосии является кипрская проблема.

В конце ноября греческая газета «Катимерини» сообщила, что Кипр намерен вступить в НАТО. По данным издания, вопрос о сближении с альянсом стал ключевой темой встречи Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября.

В начале декабря газета Cyprus Mail сообщила, что члены турко-кипрской оппозиции не одобрили перспективы вступления Республики Кипр в НАТО. По мнению лидера Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана, такой политический вектор игнорирует права киприотов как конституционно равных партнеров.

Ранее политолог оценила шансы Кипра стать членом НАТО.