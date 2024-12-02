Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция выступила против членства Кипра в НАТО

Турко-кипрская оппозиция выступила против вступления Республики Кипр в НАТО

close
Johanna Geron/Reuters

Члены турко-кипрской оппозиции не одобрили перспективы вступления Республики Кипр в НАТО. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

По мнению лидера Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана, такой политический вектор игнорирует права киприотов как конституционно равных партнеров. Он обратил внимание, что подобные действия подрывают усилия по решению кипрской проблемы.

«Кипр не может вступить в НАТО <…> у Турции есть право вето», — отметил Эрхюрман.

По его словам, этот процесс сопровождается все большей милитаризацией в регионе.

Бывший лидер турко-кипрской Демократической партии Сердар Денкташ заявил, что потенциальное членство Кипра в НАТО аннулирует договор о гарантиях безопасности острова.

25 ноября стало известно, что Кипр намерен вступить в НАТО, и вопрос о сближении с альянсом стал ключевой темой встречи президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Байден после победы Трампа хотел публично пригласить Украину в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами