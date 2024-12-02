Турция выступила против членства Кипра в НАТО

Члены турко-кипрской оппозиции не одобрили перспективы вступления Республики Кипр в НАТО. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

По мнению лидера Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана, такой политический вектор игнорирует права киприотов как конституционно равных партнеров. Он обратил внимание, что подобные действия подрывают усилия по решению кипрской проблемы.

«Кипр не может вступить в НАТО <…> у Турции есть право вето», — отметил Эрхюрман.

По его словам, этот процесс сопровождается все большей милитаризацией в регионе.

Бывший лидер турко-кипрской Демократической партии Сердар Денкташ заявил, что потенциальное членство Кипра в НАТО аннулирует договор о гарантиях безопасности острова.

25 ноября стало известно, что Кипр намерен вступить в НАТО, и вопрос о сближении с альянсом стал ключевой темой встречи президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Байден после победы Трампа хотел публично пригласить Украину в НАТО.