Вступление Кипра в НАТО не окажет заметного влияния на Россию. Об этом заявила президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества и заместитель директора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина, слова которой передает РИА Новости.

Эксперт отметила, что присоединение таких стран, как Швеция и Финляндия, не привело к принципиальным изменениям в ситуации, и интеграция Кипра в военный блок может остаться незамеченной.

Пархалина также уверена, что у Кипра нет шансов стать частью НАТО. Она пояснила, что Турция не согласится ни на какие уступки по поводу Северного Кипра, поскольку президент страны Тайип Эрдоган постоянно подчеркивает, что эта территория принадлежит Турции, и вопрос об объединении острова также не рассматривается. При этом, по ее словам, другие члены альянса не захотят принимать Никосию без решения территориальных споров.

Она добавила, что, хотя в настоящее время между Севером и Югом нет серьезной опасности военной конфронтации, в будущем такая угроза может возникнуть. Пархалина подчеркнула, что если Кипр к тому времени окажется внутри военного блока, это станет серьезной проблемой для НАТО.

25 ноября греческая газета «Катимерини» писала, что Кипр намерен вступить в НАТО, и вопрос о сближении с альянсом стал ключевой темой встречи президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября.

Ранее во Франции заявили о возможном распаде НАТО и освобождении Европы от контроля США.