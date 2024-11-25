Еще одна страна собралась вступить в НАТО

Кипр намерен вступить в НАТО, и вопрос о сближении с альянсом стал ключевой темой встречи президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября. Об этом сообщает греческая газета «Катимерини».

Никосия разработала план, направленный на вступление в НАТО, который уже получил одобрение Вашингтона. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отметил, что этот шаг будет «беспроигрышным вариантом», открывающим значительные перспективы.

Кипр, будучи одним из основателей Движения неприсоединения, вышел из него в 2004 году после вступления в Европейский союз. Христодулидис посетил Вашингтон 30 октября, что стало его первым официальным визитом в американскую столицу с 1996 года.

Избранный в феврале 2022 года Христодулидис полностью поддерживает антироссийские санкции и стремится укрепить связи Кипра с США. Однако ранее власти Кипра отмечали, что вступлению в НАТО препятствуют серьезные проблемы, в частности, противодействие со стороны Турции и несоответствие Кипра требованиям для членства в альянсе.

Перспективы успешного членства Кипра в НАТО напрямую зависят от урегулирования кипрского конфликта и улучшения отношений с Турцией.

Ранее сообщалось, что Байден после победы Трампа хотел публично пригласить Украину в НАТО.