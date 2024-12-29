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Президент Казахстана наградил сограждан за участие в спасении пассажиров самолета AZAL

Токаев наградил казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров самолета AZAL
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанцев, которые участвовали в спасении пассажиров самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение около аэропорта Актау. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В тексте указа отмечается, что наград были удостоены «сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау» за проявленные «профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета».

28 декабря Токаев заявил, что бригады медиков и специалисты МЧС Казахстана предотвратили более серьезные последствия авиакатастрофы в аэропорту Актау. Он отметил самоотверженные действия медиков, спасателей и волонтеров, которым высказывали благодарность жители России, Киргизии и Азербайджана. Кроме того, Токаев поручил представить отличившихся специалистов к госнаградам.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

28 декабря Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее сообщалось, что три страны помогут Казахстану расшифровать черные ящики самолета AZAL.

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Крушение самолета в Казахстане
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