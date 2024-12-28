Токаев рассказал о предотвращении последствий крушения самолета под Актау

Бригады медиков и специалисты МЧС Казахстана предотвратили более серьезные последствия авиакатастрофы в аэропорту Актау, заявил на посвященном инциденту совещании президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его цитирует пресс-служба главы государства.

«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне», — заявил Токаев.

Он отметил самоотверженные действия медиков, спасателей и волонтеров, которым высказывали благодарность жители России, Киргизии и Азербайджана.

Кроме того, Токаев поручил представить отличившихся специалистов к госнаградам.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Ранее Токаев заявил Алиеву, что приложит усилия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.