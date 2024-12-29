Алиев призвал Москву наказать виновных в крушении самолета AZAL

Алиев: РФ должна наказать виновных в крушении самолета и выплатить компенсации

Российская сторона должна наказать виновных и выплатить компенсации по факту крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Он подчеркнул, что 27 декабря Баку официально довел до Москвы свои требования. Алиев отметил, что российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном, признать свою вину в произошедшем, привлечь к уголовной ответственности виновных в крушении самолета, а также выплатить компенсации Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Президент республики добавил, что первое условие было выполнено 28 декабря. Алиев выразил надежду на то, что и другие требования будут выполнены.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании AZAL, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.