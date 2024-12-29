Алиев прокомментировал обстоятельства крушения самолета AZAL

Алиев: самолет AZAL, разбившийся в Актау, не был сбит специально

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи казахстанского города Актау, не был сбит специально. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Он добавил, что фюзеляж разбившегося лайнера был весь в пробоинах и это полностью сняло с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании AZAL, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.