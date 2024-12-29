В Сирии реорганизуют органы безопасности

SANA: органы безопасности Сирии будут реорганизованы после роспуска спецслужб

Глава Службы общей разведки Сирии Анаса Хаттаба заявил, что в стране после роспуска всех подразделений спецслужб будут реорганизованы органы безопасности. Об этом сообщает агентство SANA.

«Что касается безопасности и разведки, то органы безопасности будут реорганизованы после роспуска всех подразделений спецслужб и их реструктуризации», — сказал Хаттаба.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо в Сирии. В результате они заняли город Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск.

Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позднее стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в Сирии заявили о возможности массовых беспорядков в стране.