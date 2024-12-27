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В Сирии заявили о возможности массовых беспорядков в стране

ТАСС: внешние силы хотят спровоцировать массовые беспорядки в Сирии
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Внешние силы хотят посеять в Сирии вражду на религиозной почве и призывают к беспорядкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийской провинции Латакия, где 25 декабря прошли протесты алавитов.

В настоящее время в Сирии провоцируют беспорядки и столкновения между новыми властями, суннитами, христианами, алавитами. Новым властям нужен порядок, и никто не хочет проблем, отметил источник агентства.

«Но идет оплачиваемая кем-то извне медиакампания», — сказал он.

По словам источника агентства из Латакии, в подстрекательстве к беспорядкам в республике заинтересованы Израиль и США.

До этого сообщалось, что алавиты провели акции протеста вдоль побережья Сирии, в городе Хомс и сельской местности Хама, требуя освободить солдат бывшей сирийской армии, попавших в плен к группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Помимо этого, сторонники свергнутого президента Башара Асада ликвидировали шестерых представителей группировки.

Ранее эксперт оценил перспективы массовых протестов в Сирии.

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