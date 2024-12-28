Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили катастрофу с крушением самолета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили катастрофу с крушением самолета возле казахстанского Актау. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Подтвердив договоренности президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Стороны сошлись на необходимости установления всех причин инцидента, в результате которого произошла авиакатастрофа.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и его российский коллега Владимир Путин заявили, что расследование, которое начали после крушения лайнера AZAL под Актау, будет проводиться прозрачно.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Ранее Путин и Токаев по телефону обменялись соболезнованиями в связи с ЧП в Актау.