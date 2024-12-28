Алиев пообещал прозрачное расследование крушения самолета AZAL

Путин и Алиев заявили, что следствие по крушению лайнера AZAL будет прозрачным

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Расследование, которое начали после крушения лайнера AZAL под Актау, будет проводиться прозрачно. Об этом заявили президент Азербайджана Ильхам Алиев и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонных переговоров, передает пресс-служба главы Азербайджана.

«Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией процесс расследования будет проводиться прозрачно и общественность будет регулярно информироваться», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

На следующий день Путин позвонил Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета.

Ранее в Кремле рассказали об уголовном деле по крушению самолета в Актау.