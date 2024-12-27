Токаев заявил Алиеву, что приложит усилия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором они обсудили крушение самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (Azerbaijan Airlines, AZAL) в Актау. Об этом сообщает Tengrinews.

Отмечается, что Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия. Также он заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.

Стороны договорились, что будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств ЧП.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Ранее в Казахстане уточнили данные о взрыве кислородного баллона в упавшем самолете.