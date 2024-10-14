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Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня

Путин: доверие и поддержка людей очень важны для власти любого уровня

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Алексей Никольский/РИА Новости

Опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Глава ЦИК отметила, что в трудных ситуациях выборы тем более важны, потому что люди хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую и понятную власть.

Глава РФ на этот комментарий ответил, что для любой власти это тоже очень важно — опора на людей, их доверие и поддержка.

В августе Путин заявлял, что украинское правительство решило попробовать разрушить сплоченность российского общества, однако это у него не получилось. По его словам, одна из очевидных целей противника — посеять рознь, раздоры, запугать людей, разрушить единство.

Президент добавил, что киевские власти встали на путь истребления украинского народа, потери Вооруженных сил Украины «драматически» увеличиваются.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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