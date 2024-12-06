ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия российских граждан президенту РФ Владимиру Путину продолжает оставаться стабильно высоким. Об этом сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

По результатам опроса ФОМ, уровень одобрения деятельности нынешнего главы государства составил 82%.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, Путину доверяют 78,6%. Его деятельность поддерживают 75,7% респондентов.

Также уровень положительной оценки работы премьер-министра России Михаила Мишустина и правительства в период с 25 ноября по 1 декабря составил 51,2% и 49,9% соответственно.

В конце ноября ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян Путину составил 78,8%. В исследовании принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.