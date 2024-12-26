Лукашенко передал Путину «приветы с Ближнего Востока»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал «приветы с Ближнего Востока» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Первому информационному каналу Белоруссии.

«Я рассказал ему и передал приветы с Ближнего Востока, где мы недавно побывали», — заявил Лукашенко.

До этого сообщалось, что Лукашенко и Путин провели около полутора часов за личной беседы после неформальной встречи глав государств СНГ в среду, 25 декабря. Лидеры стран СНГ собрались 25 декабря на горнолыжном курортном комплексе «Игора», расположенном недалеко от Санкт-Петербурга.

Как отметил Путин, ЕАЭС зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает свое развитие.

Кроме того, Путин отметил, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе.

Ранее Лукашенко раскрыл заработок за 2023 год.