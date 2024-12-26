Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко передал Путину «приветы с Ближнего Востока»

Лукашенко: я передал Путину приветы с Ближнего Востока
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал «приветы с Ближнего Востока» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Первому информационному каналу Белоруссии.

«Я рассказал ему и передал приветы с Ближнего Востока, где мы недавно побывали», — заявил Лукашенко.

До этого сообщалось, что Лукашенко и Путин провели около полутора часов за личной беседы после неформальной встречи глав государств СНГ в среду, 25 декабря. Лидеры стран СНГ собрались 25 декабря на горнолыжном курортном комплексе «Игора», расположенном недалеко от Санкт-Петербурга.

Как отметил Путин, ЕАЭС зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает свое развитие.

Кроме того, Путин отметил, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе.

Ранее Лукашенко раскрыл заработок за 2023 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами