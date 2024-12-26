Путин рассказал об экономической деятельности ЕАЭС

Деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствует расширению торговли, углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, интеграционное взаимодействие приносит выгоду каждому из участников объединения и помогает обеспечивать стабильный рост экономик государств-участников ЕАЭС. Кроме того, деятельность объединения помогает повышать качество жизни и благосостояние граждан, добавил Путин.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Ленинградскую область наколол дров перед заседанием ЕАЭС.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча в расширенном составе пройдет в открытом режиме. По итогам заседания представители стран — членов ЕАЭС подпишут ряд документов.

Ранее Пашинян объяснил отказ принять саммит ЕАЭС в столице Армении.