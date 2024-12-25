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Лукашенко раскрыл заработок за 2023 год

Лукашенко задекларировал доход в размере около $59,2 тысячи за 2023 год
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задекларировал доход за 2023 год в размере 203 590 белорусских рублей (около $59,2 тысячи). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Согласно декларации белорусского лидера, его единственным источником дохода является зарплата. При этом в собственности Лукашенко нет недвижимости и транспортных средств.

Также из документа следует, что доход супруги действующего президента Белоруссии Галины Лукашенко за 2023 год составил 9207 белорусских рублей (около $2,7 тысячи). Средства были получены в виде пенсии и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Помимо этого, жена Лукашенко владеет жилым домом в городе Шклов площадью 196 квадратных метров, 1/2 доли в праве собственности на жилой дом площадью 54 «квадрата» в деревне Большой Межник, а также земельным участком площадью 0,1498 га в Шклове.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

Ранее лидер белорусских коммунистов стал кандидатом в президенты республики.

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