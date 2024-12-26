Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа

Путин и Лукашенко в среду общались один на один около полутора часов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели около полутора часов за личной беседы после неформальной встречи глав государств СНГ в среду, 25 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«После ухода остальных участников Лукашенко и Путин общались один на один в течение полутора часов. Темы их разговора на данный момент неизвестны», — отмечается в сообщении.

Лидеры стран СНГ собрались 25 декабря на горнолыжном курортном комплексе «Игора», расположенном недалеко от Санкт-Петербурга.

26 декабря проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам которого планируется подписать около 20 документов. В ходе этого заседания Лукашенко намерен перечислить цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС на 2025 год.

В ходе неформального саммита глав СНГ Путин отметил, что нужно стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны.

Ранее Александра Лукашенко засняли танцующим вальс с девушкой.