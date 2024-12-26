Лавров рассказал о сигналах от команды Трампа возобновить диалог

Лавров: первый шаг для восстановления контактов с РФ должны сделать США

Российская сторона слышит сигналы от команды избранного главы Белого дома Дональда Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция велась на сайте МИД России.

«Это абсолютно разумно и нормально», — сказал дипломат.

Лавров считает, что первый шаг для восстановления контактов с Россией должны сделать Соединенные Штаты.

По словам министра, российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Лавров выразил надежду, что в администрации Трампа, включая будущего специального посланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта.

Накануне отставной американский дипломат Джим Джатра заявил, что при президентстве Трампа значительных улучшений в отношениях между США и Россией ожидать не стоит. Он считает, что ключевую роль в этом вопросе будет играть состав новой администрации.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.