Американский дипломат не верит в изменение отношений России и США при Трампе

При президентстве Дональда Трампа значительных улучшений в отношениях между США и Россией ожидать не стоит. Об этом в интервью РИА Новости заявил отставной американский дипломат Джим Джатрас.

«Российские официальные лица, судя по их заявлениям, проявляют осторожность в своих ожиданиях от Трампа. С одной стороны, они понимают, что политика США формируется постоянной системой власти, независимо от того, кто находится в Белом доме. Но с другой стороны, они надеются, что в администрации Трампа появятся адекватные люди для конструктивного диалога. Однако, на мой взгляд, эта надежда необоснованна», — отметил Джатрас.

По его словам, ключевую роль в этом вопросе будет играть состав новой администрации Трампа. Среди потенциально разумных фигур, способных улучшить взаимодействие с Россией, он назвал Тулси Габбард и Роберта Кеннеди — младшего, хотя отметил, что их утверждение на важные посты будет сопряжено с трудностями. На фоне этого перспективы диалога остаются сомнительными.

«С другой стороны, в окружении будут преобладать такие политики, как Марко Рубио, Майк Уолтц, Себастьян Горка и Кит Келлог, которые придерживаются жесткой линии по отношению к России. Они считают, что могут диктовать Москве свои условия и добиться уступок, однако это ошибочная позиция», — заключил экс-дипломат.

24 декабря учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев заявил, что многие надеются на то, что команда Дональда Трампа поспособствует разрешению конфликта на Украине, причем в пользу Москвы. Как отметил эксперт, шанс на адекватный диалог действительно есть, но не стоит думать, что он будет простым.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.