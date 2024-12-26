Лавров считает, что США первыми должны восстановить контакты с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что первый шаг для восстановления контактов с Россией должны сделать США. Об этом он заявил в интервью журналистам.

«Если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне, о том, чтобы восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся», — сказал он.

По словам министра, российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Лавров выразил надежду, что в администрации Трампа, включая будущего специального посланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта.

Накануне отставной американский дипломат Джим Джатра заявил, что при президентстве Трампа значительных улучшений в отношениях между США и Россией ожидать не стоит. Он считает, что ключевую роль в этом вопросе будет играть состав новой администрации.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.