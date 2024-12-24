На Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа

Президент Российской Федерации Владимир Путин может провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине уже в конце января 2025 года, после инаугурации республиканца. Такое мнение высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По словам эксперта, Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным как можно скорее после того, как он обоснуется в Белом доме.

19 декабря в ходе прямой линии Путин заявил о готовности встретиться с Трампом, если тот не будет против. 22 декабря Трамп в свою очередь, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, сказал, что будет ждать встречи с российским лидером для разрешения конфликта на Украине.

Республиканец назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не случилось бы.

Ранее несколько стран предложили провести встречу Путина и Трампа на своей территории.