Лавров высказался о возможных консультациях с администрацией Трампа по Украине

Лавров: РФ готова к консультациям с будущей администрацией США по Украине

Российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, запись интервью которого опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая [будущего специального посланника США по Украине Кита] Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы к консультациям», — подчеркнул дипломат, общаясь с журналистами зарубежных и российских СМИ.

25 декабря вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев выразил уверенность, что до инаугурации избранного американского лидера никакой конкретики от США по вопросу урегулирования конфликта на Украине ждать не стоит. По словам сенатора, команда Трампа продолжает говорить о стремлении к быстрому завершению боевых действий. При этом никаких конкретных идей будущие сотрудники Белого дома «пока не сформулировали».

В связи с этим высказывания Трампа об украинском кризисе можно толковать по-разному, уверен парламентарий. В частности, он обратил внимание, что Киев воспринимает идею о достижении мира «через силу» исключительно как укрепление его собственных позиций на возможных переговорах с Москвой.

Ранее американский дипломат оценил шансы на пересмотр отношений между РФ и США при Трампе.