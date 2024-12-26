Лавров: нельзя допустить развала Сирии, хотя некоторым этого очень хотелось бы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить развала Сирии на части. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью, которое транслируется на сайте МИД РФ.

«Нельзя допустить развала Сирии на части. Некоторым этого хотелось бы», — сказал министр.

Лавров добавил, что Израиль должен понимать свою ответственность и не пытаться обеспечить безопасность за счет других государств.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли город Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск.

Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее сторонники Асада выступили против новых властей Сирии.