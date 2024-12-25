Пашинян сообщил, что его второй тест на коронавирус был положительным

Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус снова дал положительный результат

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Telegram-канале, что его тест на коронавирус снова дал положительный результат.

«Я продолжу работу с ограничениями до выздоровления», — добавил он.

Утром в среду Пашинян заявил, что 23 декабря получил положительный тест на коронавирус и на два дня изолировался и работал по месту жительства.

Он также сообщал, что из-за заболевания не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что неформальный саммит СНГ пройдет без участия Пашиняна. В мероприятии также не будет участвовать и президент Азербайджана Ильхам Алиев — в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане.

Тем временем саммит уже начался. На нем президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ «сверить часы».

Традиционный неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ проходит в Ленинградской области в курортном комплексе «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.

Ранее Пашинян пожаловался на плохое отопление.