Президент России предложил лидерам стран СНГ «сверить часы»

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальной встрече в Ленинградской области «сверить часы» по проделанной работе и предстоящим делам. Об этом сообщает РИА Новости.

Также российский лидер поблагодарил высокопоставленных гостей за то, что они прибыли на саммит.

Как сообщал помощник главы РФ Юрий Ушаков, на встрече участники мероприятия также намерены обменяться мнениями по актуальным международным вопросам и обсудить подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционный неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ проходит в Ленинградской области в курортном комплексе «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.

В этом году на мероприятии не смогли присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджанскому лидеру пришлось покинуть Санкт-Петербург в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау, Путин передал ему свои соболезнования. Армянский премьер пропустил саммит в виду положительного теста на коронавирус.

Ранее в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России.