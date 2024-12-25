Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент России предложил лидерам стран СНГ «сверить часы»

Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальной встрече сверить часы
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальной встрече в Ленинградской области «сверить часы» по проделанной работе и предстоящим делам. Об этом сообщает РИА Новости.

Также российский лидер поблагодарил высокопоставленных гостей за то, что они прибыли на саммит.

Как сообщал помощник главы РФ Юрий Ушаков, на встрече участники мероприятия также намерены обменяться мнениями по актуальным международным вопросам и обсудить подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционный неформальный предновогодний саммит лидеров стран СНГ проходит в Ленинградской области в курортном комплексе «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.

В этом году на мероприятии не смогли присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджанскому лидеру пришлось покинуть Санкт-Петербург в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау, Путин передал ему свои соболезнования. Армянский премьер пропустил саммит в виду положительного теста на коронавирус.

Ранее в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами