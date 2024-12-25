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Пашинян не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за ковида

Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за COVID-19
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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в связи с результатом теста на коронавирус.

По словам политика, 23 декабря у него был положительный результат теста на COVID-19. Он отметил, что в тот день и 24 декабря он самоизолировался и работал в резиденции.

«25 декабря мой диагноз уже был отрицательным, и я вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — заявил глава армянского кабмина.

Пашинян добавил, что до конца дня он решит, принимать участие или нет в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, которое состоится 26 декабря.

8 октября в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России Владимира Путина. После встречи лидеры стран Содружества подписали 14 документов, в том числе обращение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, где назвали общим долгом укрепление единства в борьбе против проявлений неонацизма и угрозы новой мировой войны. В преддверии саммита Путин провел неформальную встречу в Ново-Огарево 7 октября, в свой день рождения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что руководство Армении сознательно рушит отношения с Россией.

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