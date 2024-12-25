Путин высказался о крушении пассажирского самолета на западе Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров стран — членов СНГ выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения пассажирского самолета на западе Казахстана. Об этом пишет ТАСС.

«Трагедия произошла сегодня в Актау. <...> Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», — сказал глава государства во время саммита, который проходит в Санкт-Петербурге.

Он выразил уверенность, что по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование.

Пассажирский самолет, принадлежавший компании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), разбился в казахстанском городе Актау утром 25 декабря. Воздушное судно летело из Баку в Грозный, при этом незадолго до падения экипаж лайнера запросил экстренную посадку.

В МЧС Казахстана рассказали, что всего на борту самолета находились пять членов экипажа и 64 пассажира. Среди них — 16 россиян.

По последней информации, после крушения воздушного судна выжили 32 человека. В том числе в больницы доставили 10 граждан РФ.

Как сообщило агентство «Sputnik Казахстан», лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами. По другой версии, причиной ЧП стал взрыв газового баллона на борту самолета.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета в Актау.