Сибига назвал массированный удар по Украине ответом России Орбану

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре республики якобы стал ответом на «иллюзорное предложение о рождественском перемирии», которое ранее предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, «очередной массированный удар России по энергетической системе Украины» якобы стал ответом Владимира Путина тем, кто говорил о рождественском перемирии.

Сибига также утверждает, что Москва якобы угрожает не только Украине, но и Молдавии с Румынией.

11 декабря Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о рождественском перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть предложение.

Зеленский позднее заявил, что не позволит премьеру Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее массированный удар по территории Украины назвали сигналом для Зеленского.