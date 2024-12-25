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Сибига назвал массированный удар по Украине ответом России Орбану

Сибига счел массированный удар ВС РФ ответом на идею о рождественском перемирии
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре республики якобы стал ответом на «иллюзорное предложение о рождественском перемирии», которое ранее предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, «очередной массированный удар России по энергетической системе Украины» якобы стал ответом Владимира Путина тем, кто говорил о рождественском перемирии.

Сибига также утверждает, что Москва якобы угрожает не только Украине, но и Молдавии с Румынией.

11 декабря Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о рождественском перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть предложение.

Зеленский позднее заявил, что не позволит премьеру Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией.

Ранее массированный удар по территории Украины назвали сигналом для Зеленского.

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