Массированный удар по территории Украины назвали сигналом для Зеленского

Массированный удар по территории Украины утром 25 декабря стал сигналом для Владимира Зеленского о том, чтобы он «не рыпался» до конца новогодних праздников. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, удар ВС РФ связан с предыдущими действиями ВСУ и их терактами на территории России. Эксперт предположил, что массированная атака стала «предупреждением режиму Зеленского перед новогодними праздниками об уязвимости Украины перед нашими ударами».

«И, собственно, знаковые прилеты для размышлений о будущем Зеленского и будущем Украины. Если он хочет, чтобы его страна мирно встретила Новый год, пусть не рыпается минимум до конца новогодних праздников», — считает Матвейчук.

До этого украинское издание «Страна», ссылаясь на военных и мониторинговые Telegram-каналы, писало, что российские войска наносят массированный ракетный удар по территории республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России предрекли «удары возмездия» по Украине на Новый год.