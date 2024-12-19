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Власти Венгрии обвинили Зеленского в провокации

Сийярто заявил, что Зеленский развернул безобразную кампанию против Венгрии
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение заключить с Россией перемирие на Рождество начал «безобразную кампанию» против Венгрии на международной арене и занимается провокацией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

«Президент Украины в последние дни развернул против нас (Венгрии. — «Газета.Ru») на международной арене безобразную кампанию, постоянно нас провоцирует. Я думаю, что эту провокацию нельзя терпеть», — отметил он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия, предложив рождественское перемирие, поступила как «христианская страна», создав возможность для прекращения огня.

«Что скажет по этому поводу украинский президент, будет судить украинский народ», — добавил министр.

Незадолго до этого Зеленский раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с Владимиром Путиным.

18 декабря Орбан призвал украинского лидера дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня на период Рождества, которое все еще в силе.

В офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.

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