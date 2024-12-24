Экс-глава МИД Австрии назвала последствия остановки транзита газа через Украину для ЕС

Кнайсль: газ с прекращением транзита через Украину будет обходиться ЕС дороже

Прекращение транзита газа из России через Украину существенно повысит стоимость данного ресурса для Европы. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль, слова которой передает ТАСС.

«Нет оснований полагать, что газа не будет совсем. Хотя ситуация ухудшится, газ останется, так как Европа начнет закупать его на глобальном рынке, и его цена значительно возрастет», — прокомментировала Кнайсль последствия возможного прекращения транзита газа через Украину.

Она также отметила, что в настоящее время многие домохозяйства в Европе платят за электричество и отопление больше, чем за аренду жилья. По ее мнению, правительства европейских стран недостаточно сосредоточили усилия на энергетической безопасности, отдавая предпочтение вопросам изменения климата.

«Многие из них стали уделять больше внимания климатическим проблемам, чем обеспечению доступной и надежной энергии», — добавила Кнайсль.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента. Во время встречи он объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее были названы последствия для ЕС остановки транзита российского газа через Украину.