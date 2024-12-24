Новые сирийские власти объявили католическое Рождество выходным днем

Новые власти Сирии официально объявили католическое Рождество выходным днем в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

Госслужащие будут отдыхать 25 и 26 декабря.

Работу продолжат только те учреждения и профильные ведомства, деятельность которых является необходимой.

20 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что новые власти Сирии призвали дипломатов из США, посетивших республику, снять ранее введенные санкции против арабской страны.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее генсек ООН оценил возможность снятия санкций с Сирии.