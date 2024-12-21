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Новые власти Сирии призвали Вашингтон снять санкции с республики

Al Jazeera: власти Сирии попросили США снять санкции с республики
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Omar Sanadiki/Reuters

Новые власти Сирии призвали дипломатов из США, посетивших республику, снять ранее введенные санкции против арабской страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы призвали американскую сторону снять санкции, введенные против сирийского народа», — отметило главное командование Сирии.

Американской делегации, которая заявила, что сирийскому народу «нужно отдохнуть от бедствий войны и конфликтов», представили программу развития республики.

Сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью Al Jazeera сообщил, что поддерживает смягчение некоторых санкций в отношении Сирии.

«Мы переживаем важный момент, чтобы продемонстрировать нашу готовность помочь сирийскому народу. Санкции в настоящее время могут помешать усилиям Вашингтона по оказанию помощи в восстановлении (Сирии. — «Газета.Ru»)», — добавил он.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее генсек ООН оценил возможность снятия санкций с Сирии.

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